Kadın Girişimciler, Depremzedeler... Instagram Yasağı Binlerce İnsanın Ekmeğiyle Oynadı

Türkiye'deki Instagram yasağı, sosyal medya platformunu ürünlerini satmak için kullanan büyük-küçük tüm girişimcilere büyük darbe vurdu. Özellikle yerel kadın girişimciler ve depremzedeler, maddi anlamda büyük kayıp yaşıyor.

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Kadın Girişimciler, Depremzedeler... Instagram Yasağı Binlerce İnsanın Ekmeğiyle Oynadı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) mahkeme hükmü olmaksızın, keyfi bir kararla Instagram'a erişim yasağı getirmesine tepki yağıyor. Instagram yasağı yalnızca ifade özgürlüğüne aykırı olmakla kalmayıp ekonomik olarak da büyük bir sıkıntı yarattı. Sosyal medya platformunu işlerini tanıtmak ve satışlarını gerçekleştirmek için yoğun bir şekilde kullanan kadın girişimciler de karardan olumsuz etkilendi. İşleri etkilenenler arasında ödüllü girişimcilere ve depremzedelere kadar pek çok kesimden kişi de var.

'MÜŞTERİ MEMNUNİYETSİZLİĞİ YARATIR'

ABD'li finans ajansı Bloomberg, kadın girişimcilerin işlerinin nasıl etkilendiğini mercek altına aldı. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Esra Bezircioğlu, Instagram'ı engelleme kararının "iletişimi bozabileceğini ve müşteri memnuniyetsizliğine yol açabileceğini" söyledi. Bezircioğlu, bu tür aksaklıkların işletmeler için "stratejik zorluklar" yaratacağını söyledi.

Gıda ürünleri satan Antalya'dan İste adlı online perakendecinin kurucusu Ezgi Akıncılar, "Instagram'ı ürünlerimizi sergilemek ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak için kullanıyorduk" dedi.

Gelirinin yarısından fazlasını kendisini Instagram üzerinden bulduğu kullanıcılara borçlu olduğunu belirten Akıncılar, "Onun yerini alabilecek başka bir platform yok" dedi.

ÖDÜLLÜ GİRİŞİMCİDEN YASAĞA TEPKİ

Bir yıl önce devlet bankası Halkbank tarafından girişimcilik ödülü alan Sinem Kocabaş da satışların neredeyse durduğunu söyledi.

Kocabaş'ın bebek ürünleri satan 'Dear Deer Love' isimli şirketi de gelirinin yaklaşık yüzde 60'ını Instagram'dan gelen iş akışına borçlu.

Halkbank 2023 Üreten Kadınlar Yarışması Mikro Üretici Kadın Girişimci kategorisinde 2. olan Kocabaş'ın ödül törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İstanbul Valisi Davut gül de katılmıştı.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Kocabaş, "Herkes para kaybediyor. Bu yasak yakında kalkmazsa bazı şirketler kapanabilir" dedi.

DEPREMZEDELER ÇARESİZ

Şubat 2023'teki Hatay depreminden sağ kurtulan ve 'Hatay Bohçası' markası altında yerel ürünleri internet üzerinden satan bir kadın kooperatifinin parçası olan Fatma Gonca Yurtseven ise "Zor durumdayız" dedi.

Yurtseven, "Bu iş için başka kanalımız yok. Birçok kadın geçimini bu işten sağlıyor. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

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