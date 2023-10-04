Kadın cinayetleri raporu açıklandı: Eylül ayında 32 kadın cinayeti gerçekleşti

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2023 Eylül Veri Raporu'nu açıkladı.

Raporda 32 kadının öldürüldüğü, 18 kadının da şüpheli şekilde ölü bulunduğu belirtildi.

Raporda ayrıca şunlar kaydedildi:

Eylül ayındaki 18 şüpheli kadın ölümünün 12’si evde veya işyerinde gerçekleşti. 12 şüpheli kadın ölümünden 3’ü balkon veya pencereden yüksekten düşme sonucu gerçekleşti.

Bu ay kadınların %43’ü evli olduğu erkek tarafından; kadınların %59’u evlerinde ve kadınların %59’u ateşli silah ile öldürüldü.

Eylül ayındaki 11 kadın cinayetinde, kadınların yanında aile üyeleri veya yakınları da öldürüldü ya da yaralandı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu raporun sunuş kısmında şu açıklamaya yer verdi:

"Türkiye’de kadın cinayetlerini durdurma mücadelemiz 13 yıldır devam ediyor. Platform olarak, ihtiyacı tespit ettiğimiz 2010 yılından itibaren kadın cinayeti verilerini kamuoyuna açıklıyoruz. Bakanlıklar ise kaç kadının, neden, nasıl, kim tarafından öldürüldüğünü açıklamak yerine, kadın cinayeti verilerinin yanlış hazırlandığını söyleyerek gerçekleri çarpıtıyor. Kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümleri gerçekliğini açıklamakla birlikte, kadın cinayetlerini durdurmak için somut çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi de devletin görevidir. Bu görevin yerine getirilmesi için de ilgili tüm bakanlıkların, tüm mekanizmaların harekete geçirilmesi için mücadeleye devam edeceğiz.

12 KADIN HAYATINA DAİR KARAR ALMAK İSTEMESİ BAHANESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Bu ay 32 kadın cinayeti işlenmiş, 18 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Öldürülen 32 kadından 12’si boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 1’i ekonomik bahane ile, 3 kadın ise asıl hedef olan kadınların yanında olmaları bahanesiyle öldürüldü. 16’sının ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. 16 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor."