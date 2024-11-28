Kadın Cinayeti İhbarı Kardan Adam Çıktı: Görünce Sinir Krizi Geçirdi Ortalığı Birbirine Kattı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir kişi, apartman duvarının üzerinde kadın cesedi gördüğünü öne sürerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin bölgeye gelip yaptığı incelemede, kadın sanılan kişinin kar altında kalan ve elbise giydirilmiş cansız manken olduğu belirlendi. Öte yandan iddiaya göre çocukların bir apartmanın duvar dibine yaptıkları ve kıyafet giydirdikleri kardan adamı ceset sanan bir kadın sinir krizi geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sinir krizi geçiren kadın ambulansta tedavi edilirken, yanlış anlaşılmanın ardından ekipler normale döndü.

Kaynak: DHA-İHA