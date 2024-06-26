Kadıköy'de restoranın tavanı müşterilerin üstüne çöktü

İstanbul Kadıköy'de bir restoranın asma tavanı, müşterilerin üstüne çöktü. Olayda bazı müşteriler yaralanırken, ihbar üzerine restorana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son Güncelleme:
Kadıköy'de restoranın tavanı müşterilerin üstüne çöktü

Kadıköy'de bir restoranın asma tavanının çökmesi sonucu bazı müşteriler yaralandı.

Plaj Yolu Sokak'taki restoranın asma tavanı, içeride müşteriler bulunduğu sırada çöktü.

Düşen tavan parçaları bazı müşterilerin yaralanmasına neden oldu.

İhbar üzerine restorana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 1'i sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, hafif yaralanan bazı kişiler de ambulansta tedavi edildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Bayram tatili İstanbul'a yaradı: Hava kirliliği yüzde 55 azaldı Bayram tatili İstanbul'a yaradı: Hava kirliliği yüzde 55 azaldı
Ahmet Şık hastaneye kaldırıldı: TİP'ten Şık'ın sağlık durumuna dair açıklama Ahmet Şık hastaneye kaldırıldı: TİP'ten Şık'ın sağlık durumuna dair açıklama
Diyarbakır Barosu'ndan Bahçeli'ye yanıt: Hedef gösterici ifadelere sessiz kalmamız mümkün değildir Diyarbakır Barosu'ndan Bahçeli'ye yanıt: Hedef gösterici ifadelere sessiz kalmamız mümkün değildir
CHP'de randevu çıkmazı: Özel 'görüşme olacak', Kılıçdaroğlu 'asparagas' dedi CHP'de randevu çıkmazı
Parkın ortasında kanlar içinde ceset bulundu Parkın ortasında kanlar içinde ceset bulundu
NOW TV'den Kızıl Goncalar kararı... Dizinin hayranlarını üzen erteleme NOW TV'den Kızıl Goncalar kararı... Dizinin hayranlarını üzen erteleme
ÇOK OKUNANLAR
EURO 2024'te milyonda bir gerçekleşecek ihtimal: Her şeyi eşit! EURO 2024'te milyonda bir gerçekleşecek ihtimal: Her şeyi eşit!
Kadıköy'de restoranın tavanı müşterilerin üstüne çöktü Kadıköy'de restoranın tavanı müşterilerin üstüne çöktü
Meteoroloji'den 11 ile uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı: 2’si Koç’a, 1’i Azerbaycan’a ait Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
Benzin ve motorine dev zam geldi! Tabelalar değişti Benzin ve motorine dev zam geldi