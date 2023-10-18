Kadıköy'de metrobüs kazası: Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi!

İstanbul Kadıköy Uzunçayır'da metrobüs kaza yaptı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Kadıköy'de metrobüs kazası: Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi!

Sabah saat 08.00 sıralarında Kadıköy Uzunçayır Metrobüs hattında iki metrobüsün karıştığı kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Uzunçayır durağına giriş sırasında iki metrobüs kaygan zemin nedeniyle çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yolculardan bir kişi yaralanırken araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yaralanan bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza sonrası metrobüs seferleri tek şeritten verilirken durakta yolcu yoğunluğu yaşandı.

Kadıköy'de metrobüs kazası: Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi! - Resim : 1

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