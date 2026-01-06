Kadıköy'de Korku Dolu Anlar! Dev Dalgalar Bacaklarını Kırdı
İstanbul Kadıköy'de, denize girmek isteyen 3 kişi şiddetli lodos nedeniyle kabusu yaşadı. Sahile vuran dev dalgalara kapılarak kayalıklara düşen yüzücülerin bacakları kırıldı.
Korkutan olay, 4 Ocak Pazar günü Caddebostan Sahili’nde meydana geldi. Lodosun etkisiyle yükselen dalgalar, denize girmek isteyen 3 kişiyi savurdu. Sert şekilde yere düşen yüzücüler yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
BACAKLARI KIRILDI
Hastanede yapılan kontrollerde 3 kişinin bacaklarında kırık ve çatlaklar olduğu belirlendi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
