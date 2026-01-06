Kadıköy'de Korku Dolu Anlar! Dev Dalgalar Bacaklarını Kırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Korkutan olay, 4 Ocak Pazar günü Caddebostan Sahili’nde meydana geldi. Lodosun etkisiyle yükselen dalgalar, denize girmek isteyen 3 kişiyi savurdu. Sert şekilde yere düşen yüzücüler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

BACAKLARI KIRILDI

Hastanede yapılan kontrollerde 3 kişinin bacaklarında kırık ve çatlaklar olduğu belirlendi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA