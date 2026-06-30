Kadıköy'de Kentsel Dönüşüme Giren Binada Göçük: İki İşçi Yaralandı

İstanbul Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binada meydana gelen göçüğün altında iki işçi kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Olay, saat 10.00 sıralarında Caferağa Mahallesi Yusuf Kamil Paşa Sokak'ta yaşandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ESNASINDA GÖÇÜK

Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binada çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İKİ İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

İtfaiye ekipleri, göçükte kalan işçilerden Osman Akçan (33) ve Nuhyettin Akçan'ı (40) bulundukları yerden çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kadıköy'de Kentsel Dönüşüme Giren Binada Göçük: İki İşçi Yaralandı - Resim : 1

Kaynak: DHA

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