Kadıköy'de 2 evden hırsızlık yaptıkları ve park halindeki otomobili çaldıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Kadıköy'de Hırsızlık Yapan 2 Şüpheliye Kelepçe
Kadıköy'de Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Merdivenköy Mahallesi'ndeki 2 evden ziynet eşyası ve para ile bina önünde park halindeki otomobilin çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, 27 Ağustos'ta girdikleri daireden hırsızlık yapan şüphelilerin, evden aldıkları anahtarla park halindeki otomobili çalıştırıp çaldıklarını, yine aynı şüphelilerin 2 Eylül'de de bir evden hırsızlık yaptığını belirledi.

Ekipler, yaklaşık 6 milyon lira zarar olduğunu tespit etti. Olay yerlerindeki çalışmaların yanı sıra güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin H.Y. (26) ile D.C.K. (29) olduğunu tespit etti.

Maltepe'de bir evde saklandıkları öğrenilen şüpheliler, 13 Ekim'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelilerden H.Y'nin 104 suç kaydının yanı sıra 18 suçtan da arandığı, yine hakkında 8 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu, diğer şüphelinin ise çeşitli suçlardan 16 kaydı bulunduğu anlaşıldı.

