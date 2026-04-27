Kadıköy'de Eğlence Mekanlarına Uyuşturucu Baskını: 75 Kişi Tutuklandı

Kadıköy’de eğlence mekanları ve çevresindeki işletmelere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 89 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 75’i tutuklandı, 14 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Kadıköy’de başta gece kulüpleri olmak üzere eğlence mekanları ile çevresinde bulunan alkol satışı yapılan bayiler, kuaförler, bijuteri ve gıda işletmelerinde bazı kişilerin, müşteri olarak gelenlere uyuşturucu sattıkları belirlendi. Ayrıca sokak satıcılarının da bölgedeki yoğunluktan faydalanarak, söz konusu işletmelerin içinde ve çevresinde uyuşturucu ticaretini sürdürdüğü tespit edildi.

119 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında, 8 gece kulübü ve 4 farklı işletme olmak üzere toplam 12 iş yerinin işletme sahipleri, sorumlu müdürleri, çalışanları ile iş yeri çevresinde uyuşturucu ticaretine karıştığı belirlenen toplam 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında 89 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 75'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 14 kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kaynak: DHA

Kadıköy Uyuşturucu
RTÜK Heyeti, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı'na katıldı RTÜK Heyeti, Kültür ve Sanat Kurulu Toplantısı'na Katıldı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Erzincan'da Okula Saldırı Paylaşımı Yapan Şüpheli Tutuklandı Okula Saldırı Paylaşımı Yapan Şüpheli Tutuklandı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Times Meydanı’nda Mamdani'ye 'Karabağ' Protestosu: 'Gerçekleri Çarpıtmayın' Times Meydanı’nda Mamdani'ye 'Karabağ' Protestosu: 'Gerçekleri Çarpıtmayın'
40 Yıllık Uzman Şaşkın! Derinlerin Bekçisi Diyarbakır'da Gün Yüzüne Çıktı: Sakın Zarar Vermeyin 40 Yıllık Uzman Şaşkın! Derinlerin Bekçisi Diyarbakır'da Gün Yüzüne Çıktı: Sakın Zarar Vermeyin
Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişme: Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen 'Tanık' Olarak İfade Verdi Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen İfadeye Çağrıldı
Somer Sivrioğlu'nun Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu Somer Sivrioğlu'nun Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu
6 Yıllık Sır Perdesi Aralanıyor: Başsavcı Ebru Cansu Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Detayı Anlattı! Ankara’dan Gelen Sinyal Tüm Süreci Değiştirdi Sır Perdesi Aralanıyor: Başsavcı Ebru Cansu Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Detayı Anlattı