Kadıköy'de Apartmanda Patlama! Bir Kişi Yaralandı

Bu sabah saat 10.30 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi Misak-ı Milli Sokak'ta, 4 katlı bir binanın en üst katında patlama meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenden kaynaklanan patlamanın şiddeti ile birlikte dairede yangın çıktı. Yangında o esnada evde bulunan daire sahibi A.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Olayda yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

'VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ'

Mahalle esnafı Ayhan Köse, “Ben dükkandan çıktıktan 2 dakika sonra patlama oldu. Kıl payı kurtuldum. Yukarıdan aşağıya taşlar döküldü. 2 dakika sonra çıksam şu an bu röportajı yapamıyor olacaktık, verilmiş sadakamız varmış” diye konuştu.

Kaynak: İHA