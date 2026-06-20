Kadıköy- Sabiha Gökçen Seferleri Normale Döndü

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda dün akşam saatlerinde teknik bir arıza nedeniyle aksayan seferler bu sabah itibarıyla normale döndü

Son Güncelleme:
Kadıköy- Sabiha Gökçen Seferleri Normale Döndü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda dün akşam saatlerinde teknik bir arıza nedeniyle vagonun kontrolden çıkmasıyla bölgeye sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İETT OTOBÜSLERİ DEVREYE SOKULDU

Yolcular tahliye edilirken seferler bir süre Maltepe-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılabildi. Gece seferleri iptal edilirken İETT otobüsleri devreye sokuldu.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, çalışmalar gece boyunca sürdü ve metro hattında seferlerin normale döndüğü 06.45 sıralarında duyuruldu.

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Kaçırılmasında Şok İddia: Yerebatan Sarnıcı Detayı Ortaya Çıktı İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Kaçırılmasında Şok İddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye Girecek Öğrencilere Başarılar Diledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye Gireceklere Başarılar Diledi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Dünya Kupası'na Veda Ettik: A Milli Takımımız 10 Kişi Kalan Paraguay'a Yenildi A Milli Takımımız 10 Kişi Kalan Paraguay'a Yenildi
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Kaçırılmasında Şok İddia: Yerebatan Sarnıcı Detayı Ortaya Çıktı İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Kaçırılmasında Şok İddia
Mert Nobre mi, Nagihan Karadere mi Birinci Oldu? İşte Survivor 2026 Şampiyonu Mert Nobre mi, Nagihan Karadere mi Birinci Oldu? İşte Survivor 2026 Şampiyonu
Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Geliyor Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Geliyor
Seferihisar Belediyesi'ne 'Rüşvet' Soruşturması: 5 Kişi Tutuklandı Seferihisar Belediyesi'ne 'Rüşvet' Soruşturması