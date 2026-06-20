Kadıköy- Sabiha Gökçen Seferleri Normale Döndü

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İstanbul'da, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda dün akşam saatlerinde teknik bir arıza nedeniyle vagonun kontrolden çıkmasıyla bölgeye sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İETT OTOBÜSLERİ DEVREYE SOKULDU

Yolcular tahliye edilirken seferler bir süre Maltepe-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılabildi. Gece seferleri iptal edilirken İETT otobüsleri devreye sokuldu.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, çalışmalar gece boyunca sürdü ve metro hattında seferlerin normale döndüğü 06.45 sıralarında duyuruldu.

Kaynak: ANKA