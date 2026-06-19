Kadıköy–Sabiha Gökçen Metrosu Raydan Çıktı: 3 Yaralı
İstanbul'da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan metro, Bostancı mevkisinde raydan çıktı. Kazada 3 kişi yaralandı.
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Kadıköy–Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nda akşam saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle seferler durduruldu. Bostancı ile Küçükyalı istasyonları arasında seyir halindeki metro aracı raydan çıktı.
Olay sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi. Yolcuların bir kısmı tünel içinde yürüyerek tahliye edilirken, Bostancı Köprüsü çevresindeki otobüs duraklarında yoğunluk oluştu.
Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Hat üzerinde Kadıköy ile Küçükyalı arasında seferler tamamen durdurulurken, Maltepe–Sabiha Gökçen arasında ulaşımın kontrollü şekilde sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA
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