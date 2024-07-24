Kadıköy Belediyesi ile Tüm Bel Sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Kadıköy Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinde yer alan maddeler ilgi çekti.

Bu maddelerden, işverenin tüm çalışanlara toplumsal cinsiyet temelli; ayrımcılık, şiddet ve tacizin önlenmesi için eğitimler düzenlemesi de yar aldı.