Kadıköy Belediyesi ile Tüm Bel Sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Kadıköy Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında, toplu iş sözleşmesi imzalandı.

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Kadıköy Belediyesi ile Tüm Bel Sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Kadıköy Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinde yer alan maddeler ilgi çekti.

Bu maddelerden, işverenin tüm çalışanlara toplumsal cinsiyet temelli; ayrımcılık, şiddet ve tacizin önlenmesi için eğitimler düzenlemesi de yar aldı.

Kadıköy Belediyesi ile Tüm Bel Sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Resim : 1

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