KADES'ten yardım isteyip ölü bulunmuştu: Belen'in katili Muhammet Balcı'nın mahkemedeki savunması pes dedirtti

Geçen yıl 15 Haziran'da Çankaya ilçesi Pak Sokak'taki rezidansta meydana gelen olayda Ankara Barosu avukatlarından Belen Nesil Coşğun, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım talebinde bulundu. Bu sırada aynı adreste bulunan Muhammet Balcı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü. Belen Nesil Coşğun, adrese ulaşan ekipler tarafından asansör kapısı önünde yerde göğüs bölgesinin sol altından silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Coşğun, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Balcı, tutuklandı.

'KISKANÇLIKTAN DAHA ÖNCE ÖLDÜRÜRDÜM'

Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Muhammet Balcı, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Son savunmasını yapan Balcı, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Annesine evlenme teklifi ettiğimi söylemiş, ben eşimden boşanmayı düşünmüyorum. Beni aşırı aşırı sıkıyordu, ben sevgiye aç biri değilim. Eşine sadık olmayan biri sevgilisine mi sadık olacak? Beni kıskandırmaya çalıştığı için ağır cümleler kullandım, onurunu gururunu kıracak cümleler kullandım. Kapıyı kapattı, odaya girdi. Belen'le ayrılıp barışıyorduk. Kıskançlıktan öldürdüğüm iddia ediliyor, kıskançlıktan öldürmüş olsam şimdiye kadar öldürürdüm. Söylenenlere göre kıskancım ama Belen dekolteli kıyafetler giyerdi, gideceği yere ben bırakırdım. Tango kursuna giderdi hocası erkekti, boks kursuna yazıldı parasını ben verdim, hocası yine erkekti" dedi.

"BELEN SAĞ ELİNİ KULLANIRDI"

Coşğun'un ailesinin avukatı Mehmet Rıfat Bacanlı, maktulün kendisinin stajyeri olduğunu, akıllı hayat dolu bir insan olduğunu, intihar etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Bacanlı, "Sanık, stajyerimi tasarlayarak öldürmeyi planlamış. Belen akıllı kızdı, uyuyor numarası yapıp 3 kere KADES'e basmış. Ben bu eylemin tasarlayarak gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Belen sağ elini kullanırdı. Merminin giriş çıkış yönünü düşündüğümüz zaman sağ elini kullanan birinin bu şekilde kendini öldürmesi imkansız" diye konuştu.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Balcı'ya 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılışmış müebbet ve 'Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçundan da 1 yıl hapis cezası ile 30 bin lira adli para cezası verdi.

Kaynak: AA