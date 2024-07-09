Kadayıfçı Ortakların Tartışmasında Kan Aktı: 3 Ölü

Kadayıfçı ortakların anlaşmazlığı kanlı bitti. Eski ortak, 2 kardeşi öldürdükten sonra intihar etti.

Kadayıfçı Ortakların Tartışmasında Kan Aktı: 3 Ölü

Olay Gaziantep’in Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski ortak olduğu öğrenilen Mustafa Yılmaz ile 2 kardeş Mustafa Kahraman ve Ali Kahraman bir süre önce ayrıldı.

Kadayıfçı olan 2 kardeşin dükkanına gelen Mustafa Yılmaz, eski ortakları Mustafa Kahraman ve Ali Kahraman’dan dükkanı geri istedi. Kardeşlerden olumsuz yanıt alan Mustafa Yılmaz silahla 2 kardeşi vurduktan sonra kafasına sıkarak intihar etti.

Kaynak: İHA

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