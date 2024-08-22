Kaçırıldığı İddiası Türkiye'yi Ayağa Kaldırmıştı: Reha Muhtar'ın Oğlu İlk Kez Konuştu

Reha Muhtar'ın hastaneye kaldırılmasının ardından Deniz Uğur'un, Muhtar'dan olan oğlunu şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı'nın kaçırdığını iddia etmesi Türkiye gündemine yerleşti. Nilüfer, Uğur'un iddiasını yalanlarken, kaçırıldığı iddia edilen 15 yaşındaki Poyraz Muhtar da sosyal medyadan videolu bir açıklama yaptı. Poyraz, annesinin iddialarını reddederek, "Babam Reha Muhtar'ın evindeyim, kimse beni kaçırmadı. Burada çok mutluyum" dedi.

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Kaçırıldığı İddiası Türkiye'yi Ayağa Kaldırmıştı: Reha Muhtar'ın Oğlu İlk Kez Konuştu

Geçtiğimiz günlerde evinde merdivenden düşüp hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Reha Muhtar'ın ailesi arasında günlerdir büyük bir gerginlik yaşanıyor. Muhtar'ın ikiz çocuklarının annesi Deniz Uğur, şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun, velayeti babasında olan oğlu Poyraz Muhtar'ı kaçırdığını iddia etti. İddiayı yalanlayan Nilüfer, 15 yaşındaki Poyraz'ın, kızı Ayşe Nazlı'nın kardeşi olduğunu vurgulayarak ona yalnızca refakat ettiklerini ve çocuğun annesine gitmek istemediğini söyledi. Deniz Uğur ise Nilüfer ile kızına suç duyurusunda bulundu.

'BEN BURADA MUTLUYUM'

Tarafların arasındaki tansiyonun dinmemesi üzerine Poyraz Muhtar, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak annesinin iddialarını reddetti.

Poyraz, şunları söyledi:

"Merhaba, sosyal medyada sürekli görüyorum, annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım, ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye ve beni götürdü. Benim burada kedim var köpeğim var, onlara bakmam gerekiyor. Cihan abim var komşumuz, ablam var Ayşe Nazlı. Bakın ben evdeyim ve burada mutluyum. Cihan abiyle Beşiktaş maçları izliyoruz, PS5 oynuyoruz. Ben burada çok mutluyum, başka bir yere hiç gitmek istemiyorum."

REHA MUHTAR'IN SAĞLIK DURUMU

Reha Muhtar, kendi evinde merdivenden düşmüş ve hastaneye kaldırılmıştı. Muhtar'ın akciğerlerinde sorun olduğu ve düşmeye bağlı beyninde travma yaşadığı duyurulmuştu. Muhtar'ın kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamalarda beyinde ve akciğerlerde düşmeye bağlı travma oluştuğu belirtilmişti.

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