Kaçırılan İBB Yöneticisi Erhan Karaal Soruşturmasında Gözaltı Sayısı Yükseldi

İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldıktan sonra Tuzla'da bir adreste bulunmasına ilişkin soruşturmada dün akşam saatlerinde 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

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Kaçırılan İBB Yöneticisi Erhan Karaal Soruşturmasında Gözaltı Sayısı Yükseldi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal, 17 Haziran Çarşamba günü Maltepe’deki evinin önünden kaçırıldı. Olayın ardından Karaal'ın eşi karakola başvurdu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DARP EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Çalışmaların ardından Tuzla'da olduğu tespit edilen Karaal, polis ekiplerince bir inşaat alanında bulundu. Karaal'ın darp edildiği ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.

GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Gelişmelerin ardından önce olayla bağlantılı 8 kişi gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı satısı 10'a yükseldi.

Kaynak: DHA

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