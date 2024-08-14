'Kaçak Sünnet' Skandalında 2 Kişi Tutuklandı

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğun kaçak olarak sünnet edilmesiyle ilgili yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Diğer zanlı ise serbest bırakıldı.

'Kaçak Sünnet' Skandalında 2 Kişi Tutuklandı

Kayseri'nin Develi ilçesindeki özel sağlık kabininde sünnet edilen 7 yaşındaki çocukta işlemden bir süre sonra kangren komplikasyonu gelişmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.D. ve H.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kayseri Valiliği, olayla ilgili dün yaptığı açıklamada, 7 yaşındaki çocuğa özel bir sağlık kabininde 18 Temmuz'da kamuda görevli H.Ç. tarafından yapılan sünnet işleminden bir süre sonra gelişen kangren komplikasyonuyla ailenin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurduğu ifade edilmişti.

Sünnetin yapıldığı özel sağlık kabininin yetkisiz işlem sebebiyle kapatıldığı belirtilen açıklamada, sünnet yaptığı iddia edilen H.Ç'nin Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alındığı bilgisi verilmişti.

Kaynak: AA

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