Kaçak Sağlık Merkezine Mühür Vuruldu

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ruhsatsız sağlık hizmeti verildiği belirlenen bir adrese jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı’nın çalışmaları sonucu tespit edilen adreste, İl Sağlık Müdürlüğü personelinin de katılımıyla inceleme yapıldı. Operasyon kapsamında iki şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan çeşitli tıbbi ekipmanlara el konuldu.

Kaçak faaliyet yürüttüğü belirlenen iş yeri mühürlenirken, şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Kaynak: İHA