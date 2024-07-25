Kaçak Kazıyı Baraka Kurarak Gizledi!
Gaziantep'te H.İ.M. isimli arazi sahibi, kaçak kazı yaptığı alanı baraka kurarak gizledi. Olay ortaya çıkınca şahıs, kullandığı aletlerle birlikte jandarma tarafından yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti.
Arazisi içerisinde kaçak kazı yapan H.İ.M.'nin kazı alanının üzerine baraka kurduğu ve altını suntayla kapattığı görüldü.
Ekipler yaptığı incelemede, kazı alanında 10 metre derinlikte çalışma yapan H.İ.M.'yi kullandığı aletler ile yakaladı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: