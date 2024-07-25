Kaçak Kazı Yaptığı Alanı Barakayla Gizledi

Gaziantep'te bir şüpheli, kaçak kazı yaptığı alanı baraka kurarak gizledi. Arazi sahibi H.İ.M., jandarma ekiplerinin baskını sonucunda yakalandı.

Son Güncelleme:
Kaçak Kazı Yaptığı Alanı Barakayla Gizledi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Arazisi içerisinde kaçak kazı yapan H.İ.M.'nin kazı alanının üzerine baraka kurduğu ve altını suntayla kapattığı görüldü.

Kaçak Kazı Yaptığı Alanı Barakayla Gizledi - Resim : 1
Ekipler yaptığı incelemede, kazı alanında 10 metre derinlikte çalışma yapan H.İ.M.'yi kullandığı aletler ile yakaladı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaçak Kazı Yaptığı Alanı Barakayla Gizledi - Resim : 2

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Bingöl'deki Saldırı Göz Göre Göre Gelmiş: 6 Gün Önce Cezevinden Çıkıp, 1 Gün Önce Hastaneden Kaçmış! Cinayet Öncesi Yaşananlar 'Pes' Dedirtti
Fırlayan TIR Tekerleği 13 Yaşındaki Berra'yı Hayattan Kopardı Fırlayan TIR Tekerleği 13 Yaşındaki Berra'yı Hayattan Kopardı
Karpuz Satmasına İzin Verilmedi, Karpuzları Kaymakamlık Önünde Parçaladı Karpuz Satmasına İzin Verilmedi, Kriz Geçirdi
Biber Dolmasına Eklendiğinde Lezzet Katan Meyve ; Birçok Şefin Gizli Sırrıymış Biber Dolmasına Eklendiğinde Lezzet Katan Meyve ; Birçok Şefin Gizli Sırrıymış
5 Araç Birbirine Girdi, Kazada Yaralanan Olmadı 5 Araç Birbirine Girdi, Kazada Yaralanan Olmadı
Yunan Aşçılar Yaprak Sarmayı Böyle Hazırlıyorlar : Sarmada Kararma Olmuyormuş Yunan Aşçılar Yaprak Sarmayı Böyle Hazırlıyorlar : Sarmada Kararma Olmuyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding'den Milyarlarca Liralık Yatırım: O Hastanelerin Hepsini Satın Aldı Koç Holding'den Milyarlarca Liralık Yatırım: O Hastanelerin Hepsini Satın Aldı
İstanbul İçin Bir Uyarı da AKOM'dan: Bu Gece Başlıyor, Üç Gün Sürecek! Bu Gece Başlıyor, Üç Gün Sürecek!
Sektör Temsilcilerinden İkinci El Otomobil Alacaklara Uyarı: 1 Eylül'de İşler Değişecek! İkinci El Otomobil Alacaklara Uyarı
Özgür Demirtaş'tan Yatırım Önerisi: Bu Riski Alırsanız Kazanırsınız! Özgür Demirtaş'tan Yatırım Önerisi: Bu Riski Alırsanız Kazanırsınız!
Erdoğan Tehdit Etmişti: Özel, AKP'den Devraldıkları En Borçlu Belediyeleri Açıkladı Özel, AKP'den Devraldıkları En Borçlu Belediyeleri Açıkladı