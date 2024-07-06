Kaçak Elektriği Kesmeye Gelen Ekipleri Tüfekle Tehdit Etmişti: Ev Sahibi Tutuklandı

Düzce'de kaçak elektrik kullandığı için elektriğini kesmeye gelen ekipleri pompalı tüfekle tehdit eden ev sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaçak Elektriği Kesmeye Gelen Ekipleri Tüfekle Tehdit Etmişti: Ev Sahibi Tutuklandı

Düzce'de kaçak elektrik kullandığı için elektriğini kesmeye gelen personele tüfekle tehditler savuran kişinin o anları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Temmuz tarihinde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kaçak elektrik kullanan şahsın elektriğini kesmeye giden ekiplere pompalı tüfek ile tehdit etmesinin ardından jandarma ekipleri harekete geçti.

Darıyeri Hasanbey köyünde yaşadığı tespit edilen şüpheli R.K., ekiplerce yakalandı. Evde yapılan aramada personelleri tehdit ettiği esnada kullandığı pompalı tüfek ve 2 fişeğe el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece dün tutuklandı.

Kaçak Elektriği Kesmeye Gelen Ekipleri Tüfekle Tehdit Etmişti: Ev Sahibi Tutuklandı - Resim : 1

Bugün ise olaya ilişkin görüntü ortaya çıktı. Korku dolu görüntülerde, R.K'nin pencereden tüfeği personele doğrultarak kestikleri elektriği bağlaması için hakaretlerde bulunduğu duyuluyor.

Kaynak: İHA

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