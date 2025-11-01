Kaç Bin Suriyeli Ülkesine Döndü? Bakan Yerlikaya Açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024’ten bu yana ülkesine dönen Suriyelilere ilişkin bilgi verdi. Buna göre 550 bin Suriyeli, gönüllü şekilde ülkesine dönüş yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş süreci hakkında bilgi verdi. 8 Aralık 2024'ten bugüne 550 bin Suriyelinin ülkesine gönüllü şekilde döndüğünü belirten Yerlikaya, "Zulmün, açlığın ve savaşın kıyısında olanlara, gönül coğrafyamıza asla sırtımızı dönmedik. Çığlıkları duymamazlıktan gelmedik, Hakk’ın, haklının ve mazlumun yanında olduk" dedi. Bakan Yerlikaya, 2016 yılından bu yana ise toplam 1 milyon 290 bin Suriyelinin dönüş yaptığını belirtti.

'VATAN HASRETİ SON BULUYOR'

Yerlikaya, Beşar Esad rejiminin devrilmesini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: "Suriyeli kardeşlerimizin artık vatan hasreti son buluyor. 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. Geri dönenler hem hüzün hem sevinci bir arada yaşıyor."

