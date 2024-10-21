Kabir Ziyaretinde Katliam: 3 Kadın Silahlı Saldırıda Öldürüldü!

Adana’da Buruk Mezarlığına ziyarete giden 3 kadın bankta oturdukları sırada silahla öldürüldü. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Kabir Ziyaretinde Katliam: 3 Kadın Silahlı Saldırıda Öldürüldü!

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mezarlığında meydana geldi. İddiaya göre mezarlığa kabir ziyaretine gelen 3 kadın silahlı saldırıya uğradı. Bankta otururken saldırıya uğrayan kadınlar için çevredeki vatandaşlar olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Bu arada saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kadının da hayatını kaybettiğini belirledi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

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