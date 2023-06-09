Kabine'den sonra Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in odasındaki fotoğraf değişti; Soylu gitti, Yerlikaya geldi

Türkiye 14 Mayıs'ta gittiği genel seçimlerin ardından yeni hükümette yer alacak isimler geçen hafta belli oldu.

Yeni kabinede adından sıkça bahsedilen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yer almadı. Soylu'nun yerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni içişleri bakanı oldu.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Kabine'nin değişiminin ardından Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in odasındaki detaya dikkat çekti.

Terkoğlu, Çetin odasında yer alan çerçevedeki fotoğrafın değiştiğine dikkati çekerek "Minik bir detay... Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, makam odasındaki fotoğraf çerçevesini, yeni kabinenin ardından böyle değiştirdi..." dedi.

Minik bir detay...

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, makam odasındaki fotoğraf çerçevesini, yeni kabinenin ardından böyle değiştirdi...#SS @barispehlivan @krmzkedikitap

Eskisi ve yenisi: pic.twitter.com/Rbg1X2cEnB