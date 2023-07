Kabine'den emekli ve çalışana tek kuruş çıkmadı; Erdoğan vatandaşın yastıkaltı yatırımına göz dikti

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'de saat 15.50'de başlayan toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin olarak konuştu. Erdoğan, "Meclis'in açılmasıyla birlikte üzerimize düşeni yapacağız. Nihai kararı verecek merci TBMM'dir. Bizim hiçbir ülke ile çözülemeyecek sorunumuz yoktur. Diyalog ve diplomasiye alan açıldığı taktirde yanlış anlaşılmaların giderileceğine inanıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasını ekonomi gündemi oluşturdu. Emekli ve asgari ücrette zammın yılbaşında olacağını duyuran Erdoğan vergi artışlarından elde edilen gelirin deprem bölgesinde harcanacağını söyledi.

Erdoğan, vatandaşların döviz-aştın gibi yatırımlarının yastıkaltında kalmasının verimli ekonomiye bir katkısının bulunmadığını da ekledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Seçim başarısını yerel seçimle tahkim etmek istiyoruz. Anlayış ve vizyon birliğinin kıymetini her geçen gün daha net bir şekilde görebiliyoruz. Önümüzdeki seçimler bir fırsattır. Bu tarihi fırsatın heba olmasına izin vermeyeceğiz.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

(İsveç'in NATO'ya üyelik süreci) Meclis'in açılmasıyla birlikte üzerimize düşeni yapacağız. Nihai kararı verecek merci TBMM'dir. Bizim hiçbir ülke ile çözülemeyecek sorunumuz yoktur. Diyalog ve diplomasiye alan açıldığı taktirde yanlış anlaşılmaların giderileceğine inanıyoruz. Son 21 yılda bunu pek çok kez başardık. Nice engeli aştık. Aynı başarıyı bugünde yakalamamızın önünde hiçbir mani bulunmuyor. Hem ülkemizin hem de AB'nin çıkarına olacak bu hamlelerin müspet neticelerini inşallah yakında göreceğiz.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"

Kıbrıs Adası'nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Dayatmalara ısrar etmek yerine durumu kabullenmeliler. KKTC'ye yönelik desteğimizin baki olduğunu, katkılarımızın artarak devam edeceğini vurgulamak istiyorum.

ORMAN YANGINLARI

İklim değişikliğinin olumsuz yansımalarını ülkemiz de tecrübe etmektedir. Sel ve taşkınların ardından, orman yangınları bunun son örnekleridir. Büyük bir yangınla boğuşan Yunanistan'a iki amfibi uçak ve bir yangın söndürme helikopteri gönderdik. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Hasat mevsiminde bugün itibarıyla hububatın yüzde 65'i hasat edildi. TMO, 580 noktada alım faaliyetini sürdürüyor. Alımlar devam edecek. Çiftçilerimiz ürünlerini teslim edene kadar alımlarımız devam edecek.

Dün Hatay'ın anavatana katılışının 84. hem de milli mücadelenin dönüm noktalarından Erzurum kongresinin 104. yıldönümüydü. Gazi Mustafa Kemal'in başkanlık Erzurum Kongresi'nde milli sınırlar içinde vatanın bölünmez bütünlüğü, her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı milletin direneceği, manda ve himayenin kabul edilmeyeceğini 104 yıl sonra devlet ve millet olarak aynı ilkeler doğrultusunda Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için mücadeleye devam ediyoruz. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan Cumhuriyet'e kadar kurduğumuz varoluş mücadelesinin ağır bedelli ve kesintisiz yürümesi boşuna değildir.

"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ UZATIYORUZ"

Afetin etkilediği şehirlerde enkazları tamamen kaldırdık. Orta hasarlı binalarla ilgili çalışmalar sürüyor. Bölgede 507 bini konut olmak üzere 650 bin yapıyı devlet eliyle yaparak teslim etmeyi planlıyoruz. Mücbir sebep düzenlemesini depremde en çok yıkıma uğrayan illerimizde devam ettirmeyi kararlaştırdık. Konuyla ilgili detayları Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklayacak. Kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz. 115 bin insanımızın istifade etmesini sağlayacağız.

"BÜYÜME HEDEFİNDEN GERİYE GİDİŞ YOK"

Türkiye’yi istihdamı ve üretimiyle büyütme hedefimizden en küçük bir geriye gidiş söz konusu değildir. Kullanılan araçlar farklılaşsa da varmak istediğimiz menzil değişmemiştir. Ülkemizin her meselesini nasıl çözmüşsek, bugünkü sıkıntıların üstesinden de geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Biz ülke ekonomisini sonuçlarla uğraşarak değil sebepleri ortadan kaldırarak büyüttük. İstihdamı artıracak, enflasyonu düşürecek, finansal düzelmeyi sağlayacak her tedbiri alacak, uygulayacak ve ortaya çıkan zenginliği her bir ferde yayacak bir politika izliyoruz. Bu dönemde de politikamızı hayata geçirirken önümüze çıkan zorluklar var. Sadece arz-talep ilişkisine kurulu teorilerin ülkemizde karşılık bulamadığı bir gerçektir. Siyasi, ekonomik ve askeri olarak güçlenen bir Türkiye fotoğrafı kimsenin işine gelmiyor. Bu yüzden sürekli gizli açık engellemelere maruz kalıyoruz. İnsanımızın tasarruf alışkanlığında döviz ve altın ağırlıklı yer tutuyor. Bu varlıkların istihdama ve üretime katkısı olmuyor. Gelin, verim ekonomisinden yana olalım. Tasarruf ekonomisinden yana olalım, israf ekonomisini bir kenara koyalım. Türkiye gibi rezerv paraya sahip olmayan ülkelerin çözüm yollarına ihtiyacı bulunuyor.

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRET İÇİN TARİH YILBAŞI

Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar bütçe imkanlarını zorlayan tasarruflarda bulunduk. Kamu işçilerinin yapılan toplu sözleşmelerinde ortaya çıkan tablo memur maaşlarında ilave bir düzeltmeyi zorunlu kıldı. Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili huzursuzluk ortaya çıktı. Kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Ek bütçede önceliğimizi deprem bölgesindeki projelere verdik. Yaptığımız vergi artışlarından elde edeceğimiz gelirleri vicdani olarak başka yere aktarmayı kabul etmeyiz. . Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semerisini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz. Milletimizin serinkanlı olarak bize güvenmelerine ve ülkelerinin geleceğine sahip çıkmayı istiyorum.