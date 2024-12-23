Kabine Toplantısı Sona Erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklama Yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

MUĞLA'DAKİ HELİKOPTER FACİASI

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Şu an bizleri takip eden her bir vatandaşıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Dün Muğla'da vefat eden 2 pilot 1 hekim ve 1 sağlık personeline Allahtan rahmet niyaz ediyorum. Sağlık camiamızın başı sağ olsun.

Kabine toplantımızda dış politikadan ekonomiye göçün idaresine kadar birçok konuyu masaya yatırdık. Bakan arkadaşlarımız yaptıkları sunumlarla son 2 haftayı değerlendirdiler. 2024 yılını tamamlarken bir taraftan yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı en objektif şekilde sorguluyoruz.

6 Şubat depreminin yaralarını sarmak gündemimizin ilk sıralarındaydı. Toplam 2.6 Trilyon lira para harcadık. 75 milyar dolarlık harcama yaptık. Deprem bölgesini inşa ve ihya kapsamında toplam 584 milyon lira ayırdık.

Halkın kaynakları halkımızın tamamı için kullandık. Sosyal yardımlar için ayırdığımız rakam 651 milyar liradır.

'SUYA YÜZDE YÜZ ZAM YAPANLAR...'

Suya %100'ün üzerinde zam yapanlar bu söylediklerimizi mahcubiyetle not etmelidir. Birçok şehrimizde su faturaları elektrik faturalarından fazla geliyor.

2025 yılı boyunca çiftçiye, esnafa, ihracatçımıza yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz. Biz kaderini ülkenin ve milletin kaderiyle özdeşleştirmiş bir hükumetiz. Tam 22 yıldır sendelemeden yürüyoruz. Biz istiyoruz ki dünya ve Türkiye değişirken muhalefet partileri de kendini değiştirsin, yenilsen güncellesin. Uslüp, tarz söylem değişsin. Hep böyle bir muhalefet özlemi içinde olduk. Ancak her defasında muhalefete karşı acı gerçeklerin sert duvarına çarptık. Sözünün ağırlığı olan bir muhalefet olmadı.

DEZENFLASYON MESAJI

Dezenflasyon süreci başladı. Yeni yılda ivmelenecek. 22 yıldır durduğumuz yer bellidir. Biz istiyoruz ki, dünya ve Türkiye değiştikçe muhalefet partileri de kendilerini güncellesin. Hadi zihniyet değişmiyor, tarz değişsin. Hep böyle bir muhalefet özlemi içinde olduk. Her defasında muhalefete dair acı gerçeklerin sert duvarına çarptık. Muhalefet maalesef bütçe görüşmelerinde de katkı sunmak yerine sabote etmeyi kışkırtmayı tüm süreci terörize etmeye çalışmıştır. Böyle gelmiş ama artık böyle gitmesin diyoruz. AK Parti grubumuz ile Milliyetçi Hareket Grubu ve sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. Ekonomide bir müjdemizi de paylaşmak istiyorum. MB rezervleri düzenli olarak artıyor. Brüt rezervlerimiz 163,5 milyar dolara çıktı. İstihdam tarafı da iyi gidiyor. Bir senede istihdam 1 milyon kişi arttı. İşsizlik oranı yüzde 8,8'e düştü. Son kabine toplantımızdan bu yana dış politikada oldukça yoğun gündemde çalışmalarımızı sürdürdük.

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