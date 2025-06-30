Kabine Toplantısı Başladı! Kritik Gündem Masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Beştepe’de başladı. Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreci, emekli ve memur maaş artışları ile ilgili yeni anayasa çalışmaları değerlendirilecek.

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Kabine Toplantısı Başladı! Kritik Gündem Masada
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Türkiye ve dünya gündemindeki hareketlilik sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Beştepe’de başladı.

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Geniş kapsamlı ve yoğun bir gündemin bulunduğu Kabine Toplantısı’nın başlıklarından biri, “terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında yürütülen güvenlik politikaları olacak.

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MASADA NELER VAR?

Toplantıda özellikle terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair beklentilerin ve yaz aylarında bu sürecin nasıl şekilleneceğinin ele alınması bekleniyor.

Kabine gündeminin bir diğer önemli başlığı ise İsrail’in Filistin’e yönelik saldırgan tutumu olacak. İran’a saldırılar düzenleyen ve 12 günlük bir savaş süreci başlatan İsrail’in tutumu masada değerlendirilecek. Dış politikada Gazze'deki insani krizin yanı sıra bölgesel barış çabaları da masaya yatırılacak.

Kabine Toplantısı Başladı! Kritik Gündem Masada - Resim : 3

EMEKLİ MAAŞINA ZAM DA KONUŞULACAK

Aynı zamanda Enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımlar, olası teşvik ve destek paketleri, kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü ve memur-emekli maaş zammına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Vatandaşın alım gücünü artırmaya yönelik düzenlemeler ve sosyal desteklerin kapsamı da görüşülecek.

Kabine Toplantısı Başladı! Kritik Gündem Masada - Resim : 4

Kabine Toplantısında Kritik Gündem: İşte Masadaki KonularKabine Toplantısında Kritik Gündem: İşte Masadaki KonularSiyaset

Kaynak: AA-DHA

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