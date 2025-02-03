Kabine Toplantısı Başladı, Gündemde Neler Var?

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda, 6 Şubat depremlerinden Bolu'daki yangın faciasına, Gazze'den Suriye'de atılacak yeni adımlara kadar pek çok konunun masaya yatırılması bekleniyor.

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Kabine Toplantısı Başladı, Gündemde Neler Var?

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.

Toplantının gündeminde 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümü yaklaşırken, atılacak adımlar masaya yatırılacak. Toplantıda, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi ve Bolu’daki yangın faciası gündeme gelecek.

Kabinede Suriye’deki yeni yönetimle iş birliğinin artırılması ve Gazze’deki son durumlar da ele alınacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Kabine Recep Tayyip Erdoğan
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