Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplandı

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Geçtiğimiz hafta 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından ilk kez gerçekleştirilen Kabine Toplantısı Beştepe'de saat 15.30 itibariyle başladı.

İLK GÜNDEM NATO ZİRVESİ

Kabinenin ilk gündem maddesi, Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi olacak.

Zirvede alınan kararlar değerlendirilecek. Ankara-Washington hattındaki son gelişmelere ayrı bir parantez açılacak.

CAATSA YAPTIRIMLARI VE F-35 SÜRECİ DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmenin yansımaları gözden geçirilecek. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye'nin F-35 programına dönmesine yönelik gelişmeler ile savunma sanayiindeki iş birlikleri gündem başlıkları arasında yer alacak

ORTA DOĞU'DA YÜKSELEN GERİLİM MASADA

Kabinede bölgesel gelişmeler de ele alınacak.

Hürmüz Boğazı bölgesinde yeniden artan çatışmalar ile İran merkezli son durum da güvenlik başlığı altında görüşülecek. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, insani durum ve ateşkes girişimleri de değerlendirilecek.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında atılacak yasal adımlar ve ekonomi başlığı da gündem maddeleri arasında olacak.

Kaynak: AA-DHA