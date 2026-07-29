Kabine Bugün Toplanıyor: Terörsüz Türkiye İçin Kritik Gün

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeniden bir araya geliyor. Toplantının ana gündemini “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda atılacak adımlar oluşturacak.

Ankara’da gerçekleşecek kritik zirvede, terörle mücadelede yeni dönemi şekillendirecek yasal düzenleme çalışmaları ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tatile girmesinden önce yasalaşması planlanan düzenlemede gelinen son aşama değerlendirilecek, yürütülen temaslar ve hazırlıklar masaya yatırılacak.

ORTA DOĞU’DAKİ GERİLİM YAKINDAN İZLENİYOR

Kabinenin gündeminde dış politika da önemli yer tutuyor. Özellikle ABD ile İran arasında Orta Doğu’da artan gerilim toplantının başlıkları arasında bulunuyor. Ankara’nın bölgedeki diplomatik girişimleri kapsamında, Washington ile Tahran hattında yeniden bir uzlaşı zemini oluşturulmasına yönelik gelişmeler değerlendirilecek.

EKONOMİDE SON DURUM MASADA

Toplantıda ekonomi başlığı da geniş yer bulacak. Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin ve Hürmüz Boğazı merkezli krizin küresel ticaret ve piyasalara etkileri ele alınacak. Bu kapsamda enflasyon üzerindeki baskıyı azaltmaya yönelik atılabilecek adımlar görüşülecek.

Ayrıca Orta Vadeli Program ve 12’nci Kalkınma Planı çerçevesinde yürütülen ekonomi politikaları ile piyasalardaki son durum kabine üyeleri tarafından değerlendirilecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alınan kararlar ve gündeme ilişkin kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi