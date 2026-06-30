Kabine Bugün Beştepe'de Toplanıyor: NATO Zirvesi ve Trump Görüşmesi İçin Kritik Mesai

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak Kabine'de NATO Zirvesi hazırlıkları, Erdoğan-Trump görüşmesi, Terörsüz Türkiye süreci ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin Temmuz düzenlemeleri başta olmak üzere ekonomi ve dış politikadaki kritik başlıklar masaya yatırılacak.

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Kabine Bugün Beştepe'de Toplanıyor: NATO Zirvesi ve Trump Görüşmesi İçin Kritik Mesai
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na liderlik edecek. 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi, kabinenin öncelikli gündemi olacak. 32 ittifak üyesinin yanı sıra birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanının katılımıyla gerçekleşecek zirve öncesi son hazırlıklar gözden geçirilecek. Alınacak ilave güvenlik tedbirleri konusunda değerlendirme yapılacak.

GÖZLER ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE

Gözler, NATO Zirvesi marjında Beştepe'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesine çevrilecek. İki ülke ilişkileri ve başta savunma sanayii olmak üzere farklı alanlardaki iş birlikleri ele alınacak. Orta Doğu'daki gelişmeler ve barış diplomasisi konuşulacak. Ankara-Vaşington hattında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak tarihi görüşmenin hazırlıkları gözden geçirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE

Kabine Toplantısı'nda öne çıkan bir diğer başlık ise Terörsüz Türkiye olacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecinde sahadaki son durum istihbarat verileri çerçevesinde görüşülecek. Yasal düzenleme çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilecek.

Ekonomideki gelişmeler de gündemde yer alan konular arasında. Kabine Toplantısı'nda, kamu görevlileri, memur ve emekli maaşlarında Temmuz ayında gerçekleşecek artışların yanı sıra enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar da ele alınacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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