Kabatepe-Gökçeada Seferlerine Olumsuz Hava Engeli

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan olumsuz hava; deniz ulaşımını vurdu. Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada Seferlerine Olumsuz Hava Engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın (19 Şubat Çarşamba) Kabatepe-Gökçeada hattında sadece Gökçeada'dan saat 07.00 seferinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00, 19.00 ile Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

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Kaynak: AA

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