Metro İnşaatında İskele Çöktü! Yaralı İşçilerden Biri Hayatını Kaybetti

Kabataş'ta yapımı devam eden metro inşaatında henüz bilinmeyen nedenle iskele çöktü. Yaralı işçilerden biri hayatını kaybetti.

Beyoğlu'nda metro inşaatındaki çalışmalar sırasında iskele devrildi. Olay, Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi'nde devam eden metro inşaatında meydana geldi. M7 metro çalışması sırasında eksi 6'ncı katta iskele devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İskelenin devrildiği anlarda çalışma yapan 3 işçi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 işçi iskele parçalarının altında kaldı. Yaralı 2 işçi itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. İşçiler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Olay yerine gelerek çalışmaları takip eden İBB Başkanvekili Nuri Aslan, şu bilgileri verdi: "Şantiyede beton dökülürken, kalıbın açılması neticesinde iskelenin devrilmesi sonucu 5 arkadaşımız etkilendi. Bu arkadaşlarımızdan 3'ünü yürüyerek merdivenlerden aldık, 2 arkadaşımızı da sedye üstünde aldık ve şu an herhangi bir arkadaşımız olay yerinde kalmadı. 5 arkadaşımızın da sağlık durumu iyi. Sağlık ekiplerimiz de burada. Şu an itibarıyla bir problem kalmadı, çok şükür 5 arkadaşımızın da hayati tehlikesi yok ve bir sağlık problemi yok. Yaralı arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Sadece iskelenin devrilmesi söz konusu, herhangi toprak kayması ya da çökme yok."

1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaralanan işçilerden 1'inin hayatını kaybettiğini açıkladı. Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kabataş Metro şantiye alanında meydana gelen göçükte hastanede tedavisi devam eden işçilerimizden 1'i, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Diğer 2 işçimizin tedavileri sürmektedir."

Kaynak: AA-DHA

