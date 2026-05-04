Kabataş-Bağcılar Tramvay Seferlerine Kaza Engeli
Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı güzergahında meydana gelen kara yolu araç arızası sonucu yolun kapanması nedeniyle seferlerin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığını duyurdu. Kaza bölgesinde yapılan çalışmaların ardından hatta seferler normale döndü.
Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı güzergahında trafik kazası meydana geldiğini duyurdu.
Kaza sebebiyle hat güzergahında yolun kapandığı belirtilen duyuruda seferlerin geçici bir süre boyunca Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Metro İstanbul hesabından yapılan ikinci açıklamada ise seferlerin normale döndüğü bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
