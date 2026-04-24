Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Arıza
İstanbul’un en işlek ulaşım ağlarından Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda meydana gelen teknik arıza, sabah saatlerinde ulaşımı durma noktasına getirdi. Seferlerin ikiye bölünmesiyle duraklarda büyük yolcu yoğunluğu yaşandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Metro İstanbul’un en kritik güzergahlarından biri olan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda yaşanan teknik arıza, İstanbullulara zor anlar yaşattı.
Metro İstanbul’dan yapılan resmi açıklamaya göre, teknik arıza nedeniyle işletme bir süreliğine kesintiye uğradı. Arıza süresince seferler, Kabataş-Topkapı ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında aktarmalı olarak yapılabildi. Aradaki durakları kullanmak isteyen vatandaşlar alternatif ulaşım araçlarına yöneldi.
Teknik arıza giderilerek seferler yeniden tüm hat boyunca normal seyrine döndü.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: