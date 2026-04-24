Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Arıza

Metro İstanbul’un en kritik güzergahlarından biri olan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda yaşanan teknik arıza, İstanbullulara zor anlar yaşattı.

Metro İstanbul’dan yapılan resmi açıklamaya göre, teknik arıza nedeniyle işletme bir süreliğine kesintiye uğradı. Arıza süresince seferler, Kabataş-Topkapı ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında aktarmalı olarak yapılabildi. Aradaki durakları kullanmak isteyen vatandaşlar alternatif ulaşım araçlarına yöneldi.

Teknik arıza giderilerek seferler yeniden tüm hat boyunca normal seyrine döndü.

Kaynak: AA