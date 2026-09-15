Kabaiş Ailesinden Bilal Erdoğan'a Teşekkür: 'Bizi Dinledi'

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan’ın Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş’i dinlemeden uzaklaştığı iddiasına aileden yalanlama geldi. Kabaiş ailesi, Bilal Erdoğan’ın hem Rojin’in amcasını hem de babasını dinlediğini belirterek teşekkür etti.

Son Güncelleme:
Kabaiş Ailesinden Bilal Erdoğan'a Teşekkür: 'Bizi Dinledi'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın Diyarbakır ziyareti sırasında Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş'le yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medyada ortaya atılan iddialara aileden yanıt geldi. Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Bilal Erdoğan’ın baba Kabaiş’i dinlemeden arkasını dönerek uzaklaştığı ileri sürülmüştü.

AİLEDEN NET YALANLAMA

Aile tarafından yapılan açıklamada, Rojin Kabaiş’in amcasının Bilal Erdoğan’ın yanına giderek kendisini tanıttığı ve Rojin’in adalet süreci hakkında bilgi verdiği belirtildi. Amcanın, Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş’in de orada olduğunu söylemesi üzerine Bilal Erdoğan’ın görüşmeyi kabul ettiği aktarıldı.

Cami önündeki yoğunluk nedeniyle bir süre geride bekleyen Nizamettin Kabaiş’in daha sonra Bilal Erdoğan'la görüştüğü ve kızının ölümünün aydınlatılması yönündeki taleplerini aktardığı ifade edildi. Açıklamanın devamında "Sayın Bilal Erdoğan’a da şahsım ve ailem adına teşekkür ediyorum. Öncesinde beni dinledi, ardından abimi dinledi. Bizi dinledi, bilgilerimizi aldı ve konuyla ilgili danışmanlarına yönlendirdi."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
rojin kabaiş Bilal Erdoğan
Son Güncelleme:
'Ailem Güven'de Soruşturması: Ankara'da 5 Kişi Tutuklandı 'Ailem Güven'de Soruşturması: Ankara'da 5 Kişi Tutuklandı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
'Kara Haydar'ın Eşi 2 Gün Firariyd: Kaçış Anları Kamerada 'Kara Haydar'ın Eşi 2 Gün Firariyd: Kaçış Anları Kamerada
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'un Göbeğinde Çatışma: Döviz Bürosu Kan Gölüne Döndü, Ölü ve Yaralılar Var Döviz Bürosu Kan Gölüne Döndü, Ölü ve Yaralılar Var
Yufkacıda Sır Ölümler! Baba Tavana Asılı, İki Küçük Çocuğu ise Yatakta Hareketsiz Bulundu Yufkacıda Sır Ölümler! Baba Tavana Asılı, İki Küçük Çocuğu ise Yatakta Hareketsiz Bulundu
Motorine Dev Zam: Fiyatlar 100 Liraya Dayandı Motorine Dev Zam: Fiyatlar 100 Liraya Dayandı
Tarladan Markete Fiyat Vurgununa Dev Operasyon: 41 Büyük Dağıtıcı Firmanın Yöneticileri İçin Gözaltı Kararı 41 Büyük Dağıtıcı Firmanın Yöneticileri İçin Gözaltı Kararı
YENİ Parti Tartışmasının Ardından MHP’den Kritik Öneri! 'Siyasi Parti Kuruluşunda Şartlar Değişsin' YENİ Parti Tartışmasının Ardından MHP’den Kritik Öneri