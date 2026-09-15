Kabaiş Ailesinden Bilal Erdoğan'a Teşekkür: 'Bizi Dinledi'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın Diyarbakır ziyareti sırasında Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş'le yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medyada ortaya atılan iddialara aileden yanıt geldi. Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Bilal Erdoğan’ın baba Kabaiş’i dinlemeden arkasını dönerek uzaklaştığı ileri sürülmüştü.

AİLEDEN NET YALANLAMA

Aile tarafından yapılan açıklamada, Rojin Kabaiş’in amcasının Bilal Erdoğan’ın yanına giderek kendisini tanıttığı ve Rojin’in adalet süreci hakkında bilgi verdiği belirtildi. Amcanın, Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş’in de orada olduğunu söylemesi üzerine Bilal Erdoğan’ın görüşmeyi kabul ettiği aktarıldı.

Cami önündeki yoğunluk nedeniyle bir süre geride bekleyen Nizamettin Kabaiş’in daha sonra Bilal Erdoğan'la görüştüğü ve kızının ölümünün aydınlatılması yönündeki taleplerini aktardığı ifade edildi. Açıklamanın devamında "Sayın Bilal Erdoğan’a da şahsım ve ailem adına teşekkür ediyorum. Öncesinde beni dinledi, ardından abimi dinledi. Bizi dinledi, bilgilerimizi aldı ve konuyla ilgili danışmanlarına yönlendirdi."

Basına ve kamuoyuna,



Öncelikle dünden bu yana sosyal medyada, basında ve farklı mecralarda Rojîn yeğenimizin, Rojîn kızımızın gündeme getirilmesine, konuşulmasına ve sesinin duyurulmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz.



Dün Diyarbakır’daydık. Sayın Bilal Erdoğan’ın… pic.twitter.com/yBHN6LjvM5 — Ahmet kabaiş (@ahmetkabais) September 15, 2026

Kaynak: Haber Merkezi