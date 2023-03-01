Jeoloji profesörü 4 il için uyarıda bulundu: 'Biz depremden kurtulamayız'
Jeoloji Profesörü Şükrü Ersoy 4 il için kritik deprem uyarısında bulundu. Ersoy, "Eninde sonunda bölgede küçük depremler dışında, büyük depremler de olacak çünkü bölge buna müsait." dedi.
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri (TÜGEM) Derneği 'Türkiye'nin Deprem Gerçeği' konulu panel düzenlendi. Panele, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Jeoloji Profesörü Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak ve Japon İnşaat Mühendisi Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki katıldı.
Panelden elde edilecek gelirin, 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına aktarılacağı öğrenildi. Kalıtımcıların depremzedelere kira yardımı için, AFAD'a bağış yapabileceği belirtildi.
"11 BİN DEPREMİN 5 AYDA OLMASI GEREKİRKEN, BİZ BUNU 3 HAFTADA GÖRDÜK"
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremlerin büyüklüğüne vurgu yaparak, "Özellikle o bölgede çok sayıda deprem oluyor. 11 bine yakın deprem var bölgede. Bu 11 bin depremin 5 ayda olması gerekirken, biz bunu 3 haftada gördük. Türkiye'de deprem aktivitesi bakımından bir hareketlilik var. Bu artçılar da bir yıl kadar sürecek.
Türkiye'nin diğer yerlerinde de deprem oluşturabilir. Fayzonları olduğu için oralarda da aktiviteler var. Nitekim değişik alanlarda depremler oluyor, bir kısmı Türkiye'nin rutini içerisinde. Deprem bölgesindekiler özellikle artçı depremler. Büyük bir gerilim var, rahatlaması için en az bir yıl, belki biraz daha uzun bir süre gerekli" diye konuştu.