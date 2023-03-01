Jeoloji profesörü 4 il için uyarıda bulundu: 'Biz depremden kurtulamayız'

Türkiye'nin diğer yerlerinde de deprem oluşturabilir. Fayzonları olduğu için oralarda da aktiviteler var. Nitekim değişik alanlarda depremler oluyor, bir kısmı Türkiye'nin rutini içerisinde. Deprem bölgesindekiler özellikle artçı depremler. Büyük bir gerilim var, rahatlaması için en az bir yıl, belki biraz daha uzun bir süre gerekli" diye konuştu.