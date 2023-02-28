Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Pampal, Hatay'ı uyardı: 'Tehlike yaklaştı'
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, katıldığı canlı yayında Hatay bölgesi için uyarıda bulundu. Pampal, Hatay'ı bir büyük depremin daha beklediğini ve tehlikenin yaklaştığını söyledi.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından 11 şehrimiz etkilenmiş, AFAD'ın verdiği son bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 374 olmuştu.
Depremlerden en çok etkilenen şehirlerden olan Hatay'da da acı tabloyla karşı karşıya kalınmıştı. Hatay, geçtiğimiz günlerde de 6.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşamıştı.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, tv100'de katıldığı Eşit Ağırlık programında Hatay ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Hatay'ın dahil olduğu bölge ile ilgili uyarılarda bulunan Pampal, 8'e varan büyüklükte bir depremin beklendiğini söyledi.