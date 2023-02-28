Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Pampal, Hatay'ı uyardı: 'Tehlike yaklaştı'

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, katıldığı canlı yayında Hatay bölgesi için uyarıda bulundu. Pampal, Hatay'ı bir büyük depremin daha beklediğini ve tehlikenin yaklaştığını söyledi.

Deprem
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Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Pampal, Hatay'ı uyardı: 'Tehlike yaklaştı' - Resim: 1

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından 11 şehrimiz etkilenmiş, AFAD'ın verdiği son bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 374 olmuştu. 

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Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Pampal, Hatay'ı uyardı: 'Tehlike yaklaştı' - Resim: 2

Depremlerden en çok etkilenen şehirlerden olan Hatay'da da acı tabloyla karşı karşıya kalınmıştı. Hatay, geçtiğimiz günlerde de 6.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşamıştı.

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Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Pampal, Hatay'ı uyardı: 'Tehlike yaklaştı' - Resim: 3

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, tv100'de katıldığı Eşit Ağırlık programında Hatay ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Pampal, Hatay'ı uyardı: 'Tehlike yaklaştı' - Resim: 4

Hatay'ın dahil olduğu bölge ile ilgili uyarılarda bulunan Pampal, 8'e varan büyüklükte bir depremin beklendiğini söyledi. 

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