JASAT'tan Müthiş Takip: İntihar Denilen Olaydan 'Kasten Öldürme' Çıktı

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesine bağlı Faraşlı köyünde 25 Nisan’da meydana gelen ve kayıtlara ilk etapta 'intihar' olarak geçen ölümün altından bambaşka bir gerçek çıktı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 63 yaşındaki Musa Çağlar’ın ölümündeki şüpheleri titiz bir çalışmayla aydınlattı.

ALKOL, KAVGA VE BALKONDAN DÜŞÜŞ

Edinilen bilgilere göre, Musa Çağlar (63) ile G.Ö. arasında alkol aldıkları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede arbedeye dönüşen kavga esnasında, birbirine sarılan ikili dengesini kaybederek birinci katın balkonundan aşağı yuvarlandı.

ARKADAŞININ AĞIRLIĞI ÖLDÜRDÜ

Zemine çakılan ikiliden Musa Çağlar, üzerine düşen G.Ö.’nün altında kalarak ağır yaralandı ve olay yerinde can verdi. G.Ö. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay yerindeki ilk bulgular 'intihar' ihtimalini akıllara getirse de JASAT ekiplerinin saha çalışması ve çapraz sorguları gerçeği ortaya çıkardı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden A.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kavga ettiği arkadaşının üzerine düşerek ölümüne neden olan G.Ö., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Musa Çağlar ise Faraşlı köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA