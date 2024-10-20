JASAT Ekipleri 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahsı Yakaladı

Gaziantep’te hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs JASAT ekiplerine yakalandı.

JASAT Ekipleri 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahsı Yakaladı

Gaziantep’te hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. isimli şüpheli şahıs Nizip ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde “Hırsızlık” suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. isimli şahıs, yürütülen titiz planlama takip ve çalışmalar sonucunda Nizip ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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