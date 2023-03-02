Japon uzman 'Zemini Hatay'daki gibi' dedi, İstanbul'daki en riskli ilçeleri tek tek saydı!

Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki de İstanbul'un taşınmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Moriwaki, "İstanbul'da sıvılaşma olan bölgelerde güçlendirme yapılması şart. Boğaz'ın her iki yanında zeminler gayet iyi." dedi.