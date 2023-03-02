Japon uzman 'Zemini Hatay'daki gibi' dedi, İstanbul'daki en riskli ilçeleri tek tek saydı!
Kahramanmaraş'taki iki büyük depremin ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Japon uzman "Zemin Hatay'daki gibi" deyip riskli bölgeleri tek tek saydı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde binlerce canımızı yitirdik. Uzmanlar İstanbul'da büyük bir deprem olacağını öngörürken, en riskli ilçeler merak ediliyordu.
Japon uzman İstanbul'da, Hatay'daki gibi zemin sıvılaşması olan yerleri tek tek gösterdi.
Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki de İstanbul'un taşınmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Moriwaki, "İstanbul'da sıvılaşma olan bölgelerde güçlendirme yapılması şart. Boğaz'ın her iki yanında zeminler gayet iyi." dedi.
Moriwaki "Sarıyer, Beşiktaş, Alibeyköy, Başakşehir gibi haritada kahverengi olan bölgeler gayet iyi. Buraların zemini kayalık." dediği açıklamasını şöyle sürdürdü: