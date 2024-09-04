Japon Profesör Düzce’yi İnceliyor

Japon Deprem Uzmanı Prof. Dr. Shigeru Kakumoto, deprem açısından yüksek riskli olan Düzce'de incelemelerde bulunuyor.

Japon Profesör Düzce’yi İnceliyor

Düzce’de çeşitli çalışmalar yaparak araştırmalarını sürdüren Japon deprem uzmanı Prof. Dr. Shigeru Kakumoto Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.
Yıllardır Düzce’ye gelerek çeşitli çalışmalar ve araştırmalarda bulunan Japon Deprem Uzmanı Prof. Dr. Shigeru Kakumoto tekrar Düzce’ye geldi.

Başkan Faruk Özlü, "Düzce’mize olan ilgisi ve araştırmaları ile tanıdığımız Japon Deprem Uzmanı Prof. Dr. Shigeru Kakumoto ile kurumumuzdan emekli ve halen çalışma arkadaşımız olan misafirlerimizin ziyaretlerinden memnuniyet duydum. Kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA

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