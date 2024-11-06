Japon Deprem Uzmanından İstanbul İçin Korkutan Uyarı: 'Kıpkırmızı...' Diyerek Açıkladı

Deprem ülkesi olan Türkiye’de vatandaşlar, diken üstünde yaşarken, bilim insanları da uyarılarını sürdürüyor. Son uyarı ise yüksek inşaat mühendisi ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki’den geldi. Uzman isim, Türkiye’de deprem riskinin en az olduğu ili de açıkladı.

Moriwaki, Kırklareli Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Deprem Gerçeği" konferasında konuşurken, Türkiye’nin en yüksek deprem riski bulunan ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Moriwaki, Endonezya'dan başlayan fay hattının, Çin, Hindistan ve İran üzerinden Türkiye'ye ulaştığını söyledi ve Türkiye’de en az deprem riskinin olduğu kentin Kırklareli olduğunu belirtti.

'İSTANBUL KIPKIRMIZI'

Özellikle Marmara’nın deprem için çok riskli olduğuna dikkat çeken uzman isim, "İstanbul birinci tehlike kuşağında, kıpkırmızı. Ankara fay hattından uzak, kayalık bölgede." İfadelerini kullandı.

Moriwaki, depremlere karşı sık sık tatbikatların yapılması gerektiğini söylediği açıklamasında şöyle devam etti:

"Özellikle ilkokullarda senede bir kez yapılan tatbikatlar yetersiz. Japonya'da tehlikeli bölgelerde ayda bir kez tatbikat yapılıyor. Tatbikatı ne kadar fazla yaparsak o kadar iyi. Küçük yaşta eğitim önemli. Depreme hazır olmak lazım. Belediye, hükümet, okullar, şirketler ve aileler, herkes tek tek depreme hazır olmalı. Hep beraber depreme hazır olursak hasarı yüzde 70 azaltabiliriz. Yüzde 70 büyük bir rakam. Japonlar bunu anladığı için gerekli önlemleri alıyor. Türkiye'de maalesef yapılmıyor."

Kaynak: AA