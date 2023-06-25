Japon deprem uzmanı Türkiye için tehlikeli ve riskli bölgeleri açıkladı

Türkiye’nin olası depremlerden en az hasarla çıkabilmesi için herkesin ortak hareket etmesi, öncelikle mevcut binaların kentsel dönüşümle güçlendirilmesi gerektiğini belirten Moriwaki, “Kentsel dönüşüm yapılırken yumuşak zeminli yerden başlamak lazım. Zemin sertse bina kötü de olsa fazla sıkıntı olmuyor” ifadesini kullandı.