Japon deprem uzmanı Türkiye için tehlikeli ve riskli bölgeleri açıkladı
Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, beklenen İstanbul depremiyle ilgili "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolu var. O kuzey kolunun bu noktasının tehlikeli olduğunu düşünüyorum" dedi.
Japon deprem uzmanı Moriwaki, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde faaliyet gösteren bir beton firmasının otelde düzenlediği “Deprem gerçeği: Türkiye ve Japonya arasındaki farklar” konulu sempozyumun ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye’nin olası depremlerden en az hasarla çıkabilmesi için herkesin ortak hareket etmesi, öncelikle mevcut binaların kentsel dönüşümle güçlendirilmesi gerektiğini belirten Moriwaki, “Kentsel dönüşüm yapılırken yumuşak zeminli yerden başlamak lazım. Zemin sertse bina kötü de olsa fazla sıkıntı olmuyor” ifadesini kullandı.
Moriwaki, İstanbul’un, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın bir kolu üzerinde bulunduğunu hatırlattı.
Fay hattının kuzey kolunun, İstanbul Boğazı’nın girişinden güneye 20 kilometre ilerideki noktadan Silivri tarafından, Çanakkale tarafından gittiğini aktaran Moriwaki, şunları söyledi: