Jandarmayı Şehit Etmişti... İstenen Ceza Belli Oldu

Ordu-Giresun kara yolunda, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın şehit olmasına neden olan şüpheli için istenen ceza belli oldu. Adem Topçu hakkında müebbet hapis istendi.

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Jandarmayı Şehit Etmişti... İstenen Ceza Belli Oldu

Ordu-Giresun kara yolu Divane Camii mevkiinde, 18 Eylül'de, yol emniyet kontrol devriyesi sırasında, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın şehit olmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin iddianame hazırlandı. Çangır'ın ölümüne neden olan Adem Topçu hakkında müebbet hapis istendi.

Jandarmayı Şehit Etmişti... İstenen Ceza Belli Oldu - Resim : 1

Topçu’nun daha önce ehliyetsiz araç kullanmak ve kontrol noktalarından kaçma nedeniyle 20'den fazla trafik cezası olduğu, alkol ve uyuşturucu kullanmaktan da ceza aldığı ortaya çıkmıştı.

Jandarmayı Şehit Etmişti... İstenen Ceza Belli Oldu - Resim : 2

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, motosiklet sürücüsü tutuklu sanık Adem Topçu (27) hakkında, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan müebbet, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Tedavisi sonrası tutuklanan Topçu'nun, daha önce ehliyetsiz araç kullanmak ve kontrol noktalarından kaçma nedeniyle 20'den fazla trafik cezası olduğu, alkol ve uyuşturucu kullanmaktan dolayı da ceza aldığı anlaşıldı.

Şüpheli Topçu’nun yargılanmasına 1 Kasım’da başlanacak.

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Kaynak: AA

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