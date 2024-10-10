Jandarmadan Kaçak Ağ Operasyonu

Aksaray’ın Mamasın Barajı'nda kaçak ağ kullanımıyla ilgili düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, toplamda bin metre uzunluğunda kaçak ağ ele geçirdi.

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Jandarmadan Kaçak Ağ Operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak avlanmaya yönelik Mamasın Barajına bir baskın yaptı. Gerçekleştirilen baskında tekne ile baraja açılan jandarma yaptığı denetim ve incelemede bin metre kaçak ağ ele geçirdi.

Ağı barajdan çıkarıp imha eden jandarma ekipleri ağlara takılan kerevitleri de (tatlı su ıstakozu) tekrar baraja bıraktı. Jandarma ekipleri bu tür denetim ve ani baskınları aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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