Jahrein Hakkında Flaş Gelişme!

Antalya'da "Pungent 666" ve "Jahrein" rumuzlu iki sosyal medya ünlüsü, kız çocuklarına ilişkin müstehcen sözleri nedeniyle gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

13 Eylül'den bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Jahrein bugün tahliye edildi. Jahrein tahliye haberini, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Paylaşımda çocuğuyla birlikte bir karesine yer veren Jahrein, "Tahliye" ifadesini kullandı.