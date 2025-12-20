İzmit'in Ardından Balıkesir! Manyas'ta İHA Düştü
15 Aralık'ta Ankara'da düşürülen dün ise İzmit'te düşen İHA'ların ardından bugün de Balıkesir'in Manyas ilçesinde boş bir araziye İHA düştü. İHA'nin menşei henüz tespit edilemedi. Bölgede çalışan çiftçiler tarafından bulunan İHA, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara’ya gönderildi.
Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde bir insansız hava aracı (İHA) boş bir araziye düştü. Bölgede çalışan çiftçiler tarafından bulunan İHA, güvenlik güçlerine teslim edildi.
İHA'nın henüz menşei tespit edilemezken olay yerine giden ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak İHA üzerinde inceleme yaptı. İHA, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara’ya gönderildi.
SON 5 GÜNDE 3'ÜNCÜ
15 Aralık'ta Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına giren bir İHA, F-16'lar tarafından düşürülmüştü. Olaya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rusya ve Ukrayna'ya ikazda bulunduklarını belirtmişti.
Dün ise Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kırsal alana bir İHA düşmüştü. İçişleri Bakanlığı, ilk belirlemelere göre İHA'nın Rus menşeli Orlan-10 olduğunu açıklamıştı.
Kaynak: İHA