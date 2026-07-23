İzmit Belediyesi'ne Operasyonda Başkan Fatma Kaplan Hürriyet Dahil Onlarca Tutuklama Talebi

İzmit Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında 21 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talep edilen isimler arasında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet de bulunuyor.

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İzmit Belediyesi'ne Operasyonda Başkan Fatma Kaplan Hürriyet Dahil Onlarca Tutuklama Talebi
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Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI VE EŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Tutuklama istenen isimlerin arasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bulunuyor. Soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında ise adli kontrol talebi istendi.

TUTUKLAMA TALEP EDİLEN İSİMLER

1- Fatma Kaplan Hürriyet
2- Fatih Yaşar
3- Leyla Kıran
4- Mehmet Ersoylu
5- Ramazan Kırıcı
6- Yusuf Kırıcı
7- Yüksek Kırıcı
8- Adem Ok
9- Ali Han Ünal
10- İrfan Can
11- Kenan Yılmaz
12- Murat Hürriyet
13- Nihat Önal
14- Seyhan Özcan
15- Burak Güreşen
16- Cemil Yılmaz
17- Çetin Sarıca
18- Gökhan Ercan
19- Hakan Oral
20- Nusret Ömürhan Yılmaz
21- Zekiye Köstekli Oral

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 Temmuz'da operasyon düzenlenmişti.

Kocaeli, Antalya, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alınmıştı.

Söz konusu kişilere, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamalarının yöneltildiği öğrenilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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