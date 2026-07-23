İzmit Belediyesi'ne Operasyonda Başkan Fatma Kaplan Hürriyet Dahil Onlarca Tutuklama Talebi

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Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI VE EŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Tutuklama istenen isimlerin arasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bulunuyor. Soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında ise adli kontrol talebi istendi.

TUTUKLAMA TALEP EDİLEN İSİMLER

1- Fatma Kaplan Hürriyet

2- Fatih Yaşar

3- Leyla Kıran

4- Mehmet Ersoylu

5- Ramazan Kırıcı

6- Yusuf Kırıcı

7- Yüksek Kırıcı

8- Adem Ok

9- Ali Han Ünal

10- İrfan Can

11- Kenan Yılmaz

12- Murat Hürriyet

13- Nihat Önal

14- Seyhan Özcan

15- Burak Güreşen

16- Cemil Yılmaz

17- Çetin Sarıca

18- Gökhan Ercan

19- Hakan Oral

20- Nusret Ömürhan Yılmaz

21- Zekiye Köstekli Oral

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 Temmuz'da operasyon düzenlenmişti.

Kocaeli, Antalya, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alınmıştı.

Söz konusu kişilere, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamalarının yöneltildiği öğrenilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi